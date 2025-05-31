Dicle Üniversitesi'nde intihar olayı: Öğrenci notunda hocasını işaret etti

Dicle Üniversitesi'nde intihar olayı: Öğrenci notunda hocasını işaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, intihar etti. Bıraktığı notta hocası Arş. Gör. A.P.'yi işaret eden Düzgün'ün ölümü üzerine YÖK müfettiş görevlendirdi.

Dicle Üniversitesi'nde yaşanan intiharda öğrenci, bıraktığı notta hocasını işaret etti

YÖK, Dicle Üniversitesinde yaşanan intihar olayına ilişkin müfettiş görevlendirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulunurken, bıraktığı notta aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P.'yi işaret etti. YÖK, olaya ilişkin soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayısta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yapılan kontrollerde Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Düzgün, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedilmişti.

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürüldü. Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye

Gençlere hitap etti! İşte Erdoğan'ın "En büyük eserimiz" dediği adım
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.