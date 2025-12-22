Haberler

Şanlıurfa'da yapay zeka ile 291 kaçak trafo tespit edildi

Dicle Elektrik, yapay zeka destekli dronlarla yaptığı denetimlerde 291 kayıt dışı trafo tespit ederek, bunlar için adli süreç başlattı. Özellikle tarımsal sulama alanlarında yoğunlaşan denetimlerde kaçak elektrik kullanımına karşı önlemler artırılacak.

Dicle Elektrik ekipleri tarafından kasım ayında yapılan kontrollerde 291 adet kayıt dışı trafo tespit edildi, daha önce de tespit edilen 2 trafoya ise savcılık kararıyla el konuldu.

Kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik teknolojik yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarında gerçekleştirdiği saha taramalarında dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Dicle Elektrik ekipleri tarafından Şanlıurfa'da kasım ayında yapay zeka destekli dronlar aracılığıyla gerçekleştirilen denetimlerde 291 adet kaçak trafo tespit edildi. Toplamda küçük bir ilçenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olan bu trafolar için adli süreç başlatıldı. Yapay zeka teknolojisi ile donatılan dronlar sayesinde yapılan kontroller, Akçakale, Harran, Viranşehir ve Siverek ilçelerindeki tarımsal sulama alanlarını kapsadı. Tarlalarda hasadın sona ermesiyle birlikte yoğunlaşan denetimler sonucunda, toplam gücü 40 bin kilo-volt-amper (kVA) olan 291 kaçak trafo kayıtlara geçti. Bu trafolar, lisanssız ve kaçak şekilde elektrik kullanımına neden olurken, bölgedeki diğer abonelerin enerji arzını da sekteye uğrattı.

2 trafoya el konuldu

Daha önce tespit edilen kaçak trafolardan ikisine, savcılık kararlarının ardından el konuldu. Akçakale'nin Mil ve Siverek'in Başbük mahallelerinde tarımsal sulamada kullanılan bu trafolardan biri 160, diğeri ise 100 kVA gücündeydi. Dicle Elektrik ekipleri, jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde trafolarla birlikte bağlantılı pano ve direklere de müdahale etti. Şirket yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının hem ekonomik hem de toplumsal zararlara yol açtığını vurgulayarak, denetimlerin artarak süreceğini belirtti. Kaçak trafoların tespiti sonrası, Dicle Elektrik avukatları tarafından savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. Kayıt dışı kullanım nedeniyle el konulması gereken bu trafolara, ancak adli mercilerden alınan kararlarla müdahale edilebiliyor. Mobilize şekilde kullanılan bu trafolar, römorklara yüklenerek farklı bölgelerde kaçak kullanımı sürdürme riski taşıyor. Bu nedenle hukuki sürecin hızla ilerlemesi, kaçak kullanımın önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. - ŞANLIURFA

