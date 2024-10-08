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DHKP-C Üyesi Kaçmaya Çalıştı, Jandarma Tarafından Yakalandı

DHKP-C Üyesi Kaçmaya Çalıştı, Jandarma Tarafından Yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesinde jandarma uygulamasında, aracından atlayarak kaçmaya çalışan DHKP-C terör örgütü üyesi E.Y. yakalandı. Üzerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan şüphelinin evinde bomba düzeneği ve patlayıcı madde bulundu.

İzmir'in Dikili ilçesinde jandarma uygulamasında, araçtan atayarak kaçmaya çalışan bir kişi kıskıvrak yakalandı. Kaçmaya çalışan şüphelinin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Ekim günü Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında Dikili ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama esnasında, noktaya yaklaşan bir araçtan atlayan kişi, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin yapılan sorgusunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan terör örgütü DHKP-C üyesi E.Y. olduğu tespit edildi.

Evinde bomba düzeneği ve patlayıcı madde bulunmuş

Öte yandan yapılan sorguda E.Y.'nin 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan arandığı ve 2005 yılında İstanbul'da oturduğu evde yapılan aramada bomba düzeneği ve patlayıcı madde bulundurduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edilen E.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmüyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Jandarma Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Dikili Hukuk Terör izmir

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