Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun

Şap hastalığının bazı bölgelerde hızla yayıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Dezonformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X platformu üzerinden bazı basın yayın organlarında çıkan 'şap hastalığı milyarlarca dolarlık kayba yol açıyor' şeklindeki haberlerine ilişkin açıklama yaptıç

İDDİALAR YALANLANDI

DMM, yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalandı. "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı" iddiaları, dezenformasyon amaçlı olup bilimsel temelden yoksundur" denilen açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürmekte; hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama çalışmalarını aralıksız yürütmektedir" denildi.

"RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMELİ"

Açıklamada ayrıca "Bu çerçevede, yeni şap serotipi SAT1'in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla hayvan hareketleri kısıtlanmış; 30 Haziran 2025 itibarıyla hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Şap Enstitüsü'nde üretilen 11 milyon dozdan fazla aşı, uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırılmaktadır.

Nitekim aşılama oranının yüzde 85'i geçtiği bölgelerde hastalık belirgin şekilde gerilemektedir. Aşı üretimi ve sahaya sevki yoğun şekilde devam etmektedir. Hayvan pazarları önümüzdeki günlerde peyderpey açılmaya başlanacaktır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları dikkate almaması, resmî açıklamalara itibar etmesi önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.