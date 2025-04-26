Devrim Özkan dolandırıcıların yeni kurbanı

Son dönemde kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen güzel oyuncu Devrim Özkan, bu kez dolandırıcılarla mücadele ediyor. Lucas Torreira ile beklenen evlilik yerine sürpriz bir ayrılık yaşayan, ardından basketbolcu Luka Brajkovic ile adı anılan Özkan, şimdi de sosyal medya üzerinden ismini kullanarak çevresini rahatsız eden kişilere karşı hukuk savaşına başladı.

"İTİBAR ETMEYİN"

26 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, " Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim."