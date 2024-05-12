Devrilen traktörün altında kaldılar: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 3 çocuk, traktör ile gezerken devrilen traktörün altında kaldı. Kazada çocuklardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si yaralandı.

Olay, İznik ilçesi Sansarak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (17), akrabaları K.E. ile E.E. (14)'yi alarak traktörle gezmeye başladı. Boş alanda traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden A.E., traktörü devirdi. A.E., K.E. ve E.E. traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.E. ve K.E.'ye ilk müdahalesini yaptı. Ayrıca, E.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olay mahallinde inceleme yaparken çocukların yakınları olay yerinde sinir kiriz geçirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.