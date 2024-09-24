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Devrilen Traktörün Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

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Bolu'da takla atan traktörün altında kalarak yaşamını yitiren 32 yaşındaki Emre Çiftçi, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayda yaralanan diğer kişi hastaneye kaldırıldı.

Devrilen traktörün altında kalan genç son yolculuğuna uğurlandı

BOLU - Bolu'da takla atan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 32 yaşındaki Emre Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana gelen kazada, Emre Çiftçi yönetimindeki traktör, rampadan aşağı inerken yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi ve traktör romörkünde bulunan Nezaket Çiftçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkışan 2 kişi kurtarılarak, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan Emre Çiftçi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Traktörün devrildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, traktörün kontrolden çıkarak direğe çarpması sonucu tepetaklak olduğu, Emre Çiftçi'nin ise aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

Emre Çiftçi'nin cenazesi, Büyük Berk Köyü Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Çiftçi'nin cenazesine çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Devrilen Traktörün Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

Emre Çiftçi Güvenlik 3-sayfa Yaşam Tarım Olay Kaza Bolu

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