19 yaşındaki genç, kullandığı forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti Zonguldak'ta iş yerine gelen yükleri depoya taşıdıktan sonra forklift ile yola çıkan 19 yaşındaki genç, kontrolünü kaybettiği aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kozlu ilçesinde Taşbaca Mahallesi Funda Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir iş yerine gelen yükleri depoya taşıyan Onurkan Abacı, işi tamamlamasının ardından forklift ile yola çıktı. FORKLİFTİN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ Abacı yönetimindeki forklif, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Abacı'nın devrilen forkliftin altında kaldığını görenler 112 Acil Servis'e haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Olay yerine gelen Abacı'nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Abacı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Abacı'nın, bugün forklift ile yük taşıdığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Hassas İçerik 3. Sayfa Haberler

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