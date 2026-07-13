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Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde hayatını kaybetti

Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde arkadaşının evinde misafirken hayatını kaybeden Aydın Almalı (72) son yolculuğuna uğurlandı. Ev sahibi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde misafirliğe gittiği arkadaşının evinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki şahıs son yolculuğuna uğurlandı. Ev sahibi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, resmi bir kurumdan emekli olan evli ve 3 çocuk babası Aydın Almalı (72), Gümüşpınar köyünde arkadaşı Ö.E'nin evine gitti. İddiaya göre iki arkadaş birlikte alkol aldı. Bir süre sonra uyuyan ev sahibi Ö.E., uyandığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak arkadaşı Almalı'nın yerde hareketsiz olarak yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Almalı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısı ve emniyet ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından ev sahibi Ö.E. gözaltına alındı. Yaşlı adamın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak'a gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Devrek'e getirilen Aydın Almalı'nın cenazesi, Merkez İbrahim Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Seyisoğlu Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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