Haberler

Devlet, TikTok'ta Kullanılan Çocuğu Koruma Altına Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TikTok'ta para kazanmak için oynatılan çocuğu koruma altına aldı ve gerekli desteği sağlayacak. Baba gözaltına alındı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı TikTok'ta oynatılarak üzerinden para kazanılmaya çalışılan çocuğu devlet korumasına aldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında 'Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

Yüzde 80'i Müslüman ülkede rezil gelenek: Gizlice yapıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz

Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.