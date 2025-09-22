Devlet hastanesi doktoru para vermeyeni rehin aldı, veresiye defteri tuttu

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Tolga Kafadar, hastalardan ameliyat için para talep ettiği iddiasıyla tutuklandı. Savcılık soruşturmasında, Kafadar'ın 2020-2024 yılları arasında 1901 hastadan toplam 14,3 milyon TL aldığı öne sürüldü.

ŞİKAYET ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; skandal, 2024'te ameliyat olan bir hastanın eşi Ahmet N.'nin yaptığı ihbarla başladı. İhbara göre Kafadar, ameliyat için para talep etmiş, "Ödemezsen taburcu olamazsın" diyerek tehditte bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık harekete geçti.

AJANDALARDA "VERESİYE DEFTERİ" GİBİ KAYITLAR

Kafadar'ın evinde yapılan aramada, iki ajanda ve not kağıtları bulundu. Bu belgelerde 1901 hastanın isimleri, ödenen ücretler ve kalan borçların detaylı şekilde yazıldığı belirlendi. MASAK raporunda da doktorun mali profilinin çok üzerinde nakit hareketliliği tespit edildi.

HASTA İFADELERİ ÇARPICI

Soruşturmada ifade veren hastalar, ameliyat sonrası taburcu edilmek için para ödemeye zorlandıklarını anlattı. Bazı hastalara pazarlıkla indirim yapıldığı, ödemeler yapılana kadar taburcu işlemlerinin bekletildiği öne sürüldü. Bir hasta yakını, "20 bin verdim, 5 bin eksik kaldı, taburcu etmedi; parayı tamamlayınca çıkış verdiler" dedi.

SAVUNMASI İKNA ETMEDİ

Kafadar ifadesinde suçlamaları reddetti; ajandadaki kayıtların bilimsel çalışma için tutulduğunu savundu. Ancak savcılık, iddiaları "hediye" açıklamasıyla örtbas etmenin mümkün olmadığını belirtti.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Kafadar'ın iki gayrimenkulü, iki aracı ve banka hesaplarına el konuldu.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Kafadar'ın, nüfuzunu kötüye kullanarak hastaları para ödemeye zorladığı, bu nedenle "icbar ve ikna suretiyle irtikap" suçunu işlediği belirtildi. Hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kafadar, halen cezaevinde bulunuyor.