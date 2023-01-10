Devlet hastanesinde görevli genel cerrah evinde ölü bulundu! Baş ucunda bulunan şırınga incelemeye alındı

Kocaeli'de bir devlet hastanesinde görev yapan 55 yaşındaki genel cerrah Necati Tan, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Eşinin kendisinden haber alamaması üzerine soluğu evde almasıyla ortaya çıkan korkunç olay, Tan'ın yanında bulunan şırınga ile daha da esrarengiz bir hal aldı. Uzmanlar Tan'ın ölümünü şüpheli bulurken, genel cerrahın kesin ölüm sebebi otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Genel cerrah Necati Tan, tıpkı kendisi gibi doktor olan eşi tarafından evinde ölü bulundu. Tan'ın yanı başında esrarengiz bir şekilde bulunan şırınga ise uzmanlar tarafından incelemeye alındı.

KAPIYI AÇINCA KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Kocaeli'nde bir devlet hastanesinde görev yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki genel cerrah Necati Tan'ın cansız bedeni, kendisine ulaşamayan ve bunun üzerine soluğu evde alan eşi tarafından bulundu. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemeyen Tan'ın ölümü baş ucunda bulunan şırınga nedeniyle şüpheli bulundu.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Cansız bedeni adli tıpa otopsiye gönderilen Tan'ın kesin ölüm sebebi otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Show Haber'in geçtiği bilgiye göre uzman isimler şimdi şırınganın Tan'ın ölümüyle ilgisi olup olmadığını araştırmaya başladı.