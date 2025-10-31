Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden aklandığına dair kuvvetli suç şüphesinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, elektronik para kuruluşu statüsünün "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı değerlendirildiği" ifade edildi.

SUÇ GELİRLERİ SANAL POS ÜZERİNDEN SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Başsavcılığın açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların birlikte incelendiği, bu raporlarda suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dâhil edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Raporlara göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı ve aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi. Açıklamada, bu işlemlerin "gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı" ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği kaydedildi.

10 ŞÜPHELİYE OPERASYON, 7 ŞİRKETE EL KOYMA KARARI

Yürütülen mali analizler sonucu, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, mal varlıklarına el koyma işlemlerinin uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı kanaatine varıldığı ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atanmasına karar verildiği bildirildi.