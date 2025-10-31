Haberler

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

  • İstanbul'da 10 şüpheli gözaltına alındı ve 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
  • Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.
  • Suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla sisteme dahil edildiği tespit edildi.

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden aklandığına dair kuvvetli suç şüphesinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, elektronik para kuruluşu statüsünün "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı değerlendirildiği" ifade edildi.

SUÇ GELİRLERİ SANAL POS ÜZERİNDEN SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Başsavcılığın açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların birlikte incelendiği, bu raporlarda suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dâhil edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Raporlara göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı ve aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi. Açıklamada, bu işlemlerin "gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı" ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği kaydedildi.

10 ŞÜPHELİYE OPERASYON, 7 ŞİRKETE EL KOYMA KARARI

Yürütülen mali analizler sonucu, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, mal varlıklarına el koyma işlemlerinin uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı kanaatine varıldığı ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atanmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Kimse yaptığım çaldığım yanıma kar kalır demesin. Devlet bekler, sabreder ohhh dediğin anda bir ahh çektirir ki sesinle dağları yıktırır.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

o paralar Mağdur olan vatandaşlara geri iade edilsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.