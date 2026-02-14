Haberler

Dursunbey'de dev kaya parçası yola düştü

Dursunbey'de dev kaya parçası yola düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun yağışlar sonrası dev bir kaya parçası kaldırım üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Neyse ki olay sırasında bölgede kimse bulunmadı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dev kaya parçası kaldırım üzerine düştü, o anlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Dursunbey ilçe merkezi Balıkesir Caddesi üzerinde bulunan boş arsadaki dev kaya parçası yoğun yağışlar sonrası kaldırım üzerine düştü. Kayanın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay anında bölgede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Alanyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi

4 maçlık hasretleri bitti, kazanamama serileri 12 maça çıktı