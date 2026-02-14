Dursunbey'de dev kaya parçası yola düştü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun yağışlar sonrası dev bir kaya parçası kaldırım üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Neyse ki olay sırasında bölgede kimse bulunmadı.
Dursunbey ilçe merkezi Balıkesir Caddesi üzerinde bulunan boş arsadaki dev kaya parçası yoğun yağışlar sonrası kaldırım üzerine düştü. Kayanın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay anında bölgede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa