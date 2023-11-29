Dev dalgalar sahilleri dövüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde dev dalgalar ile taşan deniz sahile dev ağaç parçaları taşıyarak kordondaki iş yerlerine zarar verdi.

Altınoluk Mahallesi kordonunda lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar sahildeki iş yerlerine kadar ulaşıyor.

Kordonda işletmesi bulunan Hacı Talay, 15 gündür yağmur nedeniyle oluşan olumsuzluklarla mücadele ettiklerini söyledi. Talay "Üçüncü defa bu felaket başımıza geldi. Kendi imkanlarımızla kendi mekanlarını korumaya çalışıyoruz. Sabaha kadar 3 tane arkadaş burada nöbet tuttuk. Sabaha kadar denizin getirdiklerinin işyerlerimize zarar vermesin diye sürekli suya girip içeriye taşıdık gelgitlerle oluşabilecek hasarı engelleyelim diye" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR