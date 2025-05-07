Derya Uluğ'un uzlaşma kararını hiçe sayan saplantılı hayranı tutuklandı

Şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran ünlü sanatçı Derya Uluğ, geçtiğimiz gün İzmir'de verdiği konserin ardından yaşadığı sarsıcı olayı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Uluğ, yaklaşık 1,5 yıldır hem kendisini hem de sevgilisi müzisyen Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden bir kişinin, tüm yasal engellemelere rağmen sahneye kadar ulaştığını duyurmuştu.

KORKU DOLU ANLAR YAŞAMIŞTI

Sanatçı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe bulunan şahsın, konser gecesi güvenlik önlemlerine rağmen sahne yakınına kadar geldiğini belirtti. "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım" diyen Uluğ, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: "Bu şahıs, İzmir'deki konserime gelip dibimize kadar girdi. Elim ayağım titreyerek, korku içinde sahneyi tamamladım. Tüm yasal kararlara rağmen ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum."

AVUKATI DUYURDU

Sanatçının bu açıklamasının ardından gözler adli sürece çevrilirken, Derya Uluğ bir gün sonra yaptığı paylaşımda avukatı aracılığıyla yeni bir gelişmeyi duyurdu. Açıklamada, uzun süredir süren hukuki mücadelenin ardından şüpheli şahsın tutuklandığı bilgisi yer aldı.

TUTUKLANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi,"Müvekkilim Derya Uluğ ve Asil Gök'ü ısrarla takip ederek; çeşitli tehdit ve tacizlerde bulunan, bu eylemleri sebebiyle ceza alan ve müvekkillerin evi ve iş yerine yaklaşmaması konusunda adli kontrole tabi tutulan Ş.T. isimli şahıs, iki gece önce müvekkillerin sahneye çıktığı mekâna giderek, müvekkilleri rahatsız etmesi ve mahkemece hükmedilen adli kontrol kararına aykırı davranması sebebiyle bu akşam çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmıştır"