Kocaeli'de iş yerinden beyaz eşya çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden çeşitli beyaz eşyalar çalan iki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu İzmit'te yakalandı. Şahıslar tutuklanırken, çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Haziran'da Derince ilçesinde meydana gelen "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen G.B. ve Y.A. isimli şüpheliler, aynı gün İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı tespit edilen çeşitli markalardaki beyaz eşyalar ise bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı