Haberler

Deri fabrikasında baca yangını

Deri fabrikasında baca yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’nun Gerede ilçesinde deri üretimi yapan fabrikanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde deri üretimi yapan fabrikanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren deri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın baca kısmında çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'nin 'Öcalan'a ev' açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili iddiasını Gürlek yalanladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti

AK Partili başkan iddiaların ardından istifa etti

Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi

Yanlış tercihlerinin bedelini ödedi
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar