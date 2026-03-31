Dereye düşen köpek zorlu operasyonla kurtarıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerinin zorlu operasyonuyla kurtarıldı ve sağlık durumu iyi olduğu için doğal yaşam alanına bırakıldı.
Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nden geçen dereye düşen köpek mahsur kaldı. Köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla özel aparatla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı. İtfaiye ekiplerinin zorlu kurtarma operasyonuysa kameraya yansıdı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı