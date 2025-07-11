Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Derebucak ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Konya'nın Derebucak ilçesi Beyşehir- Antalya Karayolunda Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan Bekir T. (37) idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

1'İ BEBEK ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçtan fırlayan sürücünün eşi Feyzanur Tatlı olay yerinde, eşinin kız kardeşi Ayşe Sultan Genç ile 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ise kaldırıldıkları Derebucak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve kayınpederi Bayram G. ile kayınvalidesi Gülnur G. ise ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Bekir T., Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Bekir T.'nin Antalya Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne tayin olduğu, evinin eşyalarını kamyonla gönderdikten sonra atandığı Adıyaman'a gitmek üzere aile fertleri ile birlikte kendi aracıyla yola çıktığı, Derebucak'a geldiklerinde kazanın yaşandığı öğrenildi.