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Sivas'ta dere yatağında bulunan RPG-7 mühimmatı panik yarattı

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Sivas'ta arazide vatandaşlar tarafından bulunan RPG-7 mühimmatı paniğe neden olurken; olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, mühimmatı kontrollü bir şekilde patlatarak etkisiz hale getirdi.

Sivas'ta arazide vatandaşlarca bulunan RPG-7 mühimmatı, paniğe neden oldu. Mühimmat, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Sivas'ta 2 vatandaş, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde boş arazide şüpheli cisim fark etti. Vatandaşlar, şüpheli cismi emniyet ekiplerine bildirdi.

MÜHİMMAT PANİĞİ

Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu cismin RPG-7 anti-personel mühimmatı olduğunu tespit etti. Bölgede bulunan askeri alanda eğitim amaçlı kullanıldığı düşünülen mühimmat nedeniyle çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Cadde her iki taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mühimmat bomba imha uzmanının çalışması sonucu kontrollü şekilde imha edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sivas'ta dere yatağında bulunan RPG-7 mühimmatı panik yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - 3.Sayfa
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