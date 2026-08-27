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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Dere Yatağında Sağ Bulundu

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Dere Yatağında Sağ Bulundu
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Denizli'de 2 gündür kayıp olan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Behçet Bilgiç, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllü ekiplerin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü arama sonucu Göveçlik Mahallesi'ndeki dere yatağında sağ olarak bulundu. Yaşlı adam, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Denizli'de 2 gündür kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, dron ve iz takip köpeklerinin katıldığı çalışmalar sonucu sağ olarak bulundu. Yaşlı adam, düştüğü dere yatağından ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi'ndeki adresinden 25 Ağustos 2026 saat 04.00'te ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Behçet Bilgiç, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Göveçlik Mahallesi Yıkalanı Deresi mevkiinde sağ olarak bulundu. İhbarın ardından kriz masası koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü katıldı. Dron ve iz takip köpeklerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda Behçet Bilgiç'in yeri tespit edildi.

Dere yatağına yuvarlanan 79 yaşındaki Behçet Bilgiç, ilk tedavisinin ardından sedyeye alındı. Arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler tarafından yuvarlandığı dere yatağından omuzlara alınan yaşlı adam, güvenli bölgeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sıcaktan bitkin düşen yaşlı adam, ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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