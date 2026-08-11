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Bafra'da Vinç Teknesi Batması Balık Kafesini Patlattı

Bafra'da Vinç Teknesi Batması Balık Kafesini Patlattı
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SAMSUN (İHA) – Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Derbent Barajı’ndaki balık üretim tesisinde kullanılan vinç teknesinin batması sonucu balık kafesi patladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Derbent Barajı'ndaki balık üretim tesisinde kullanılan vinç teknesinin batması sonucu balık kafesi patladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Derbent Barajı'ndaki balık üretim tesisinde meydana geldi. Çalışmalarda kullanılan vinç teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle balık kafesinin içerisinde battı. Teknenin batmasıyla birlikte balık kafesi de zarar görerek patladı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tesiste maddi hasar meydana geldi. Batan vinç teknesinin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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