Depremzedelerin Konteynerleri Yangında Yok Oldu

Depremde evleri yıkılan ailelerin konteyner yuvaları alevlere teslim oldu

-Korku dolu anlar; alevlere teslim olan 3 konteyner, 3 çadır yanarak kullanılamaz hale geldi

Yeliz Yeral: "Sigortayı kapatmaya gittiğimde düştüm ve kolum kırıldı"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan ailelerin konteyner yuvaları yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında; ikamet için kullanılan 3 konteyner ve depo olarak kullanılan 3 çadır yandı.

Yangın, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerlerin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerleri ve çadırları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yağın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı 3 konteyner ile depo olarak kullanılan 3 çadır kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında çocuklarıyla televizyon izlerken yakalanan Yeliz Yeral, yangından kaçarken kolunu kırdı. Sağlık ekipleri tedavi için Yeral'ı hastaneye götürdü.

"Sigortayı kapatmaya gittiğimde düştüm ve kolum kırıldı"

Yangın sırasında sigortaları kapatmak isterken düşüp kolunu kıran Yeliz Yeral, "Çocuklarımla birlikte içeride televizyon izliyorduk. Oğlum lavaboya gittiği esnada yangını gördü. Bağırmaya başladık. Koştuk ve sonra bu hale geldik. Sigortayı kapatmaya gittiğimde düştüm ve kolum kırıldı. Alevler birden her yeri sardı. Konteyner da kalıyordum her şey yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

"Cenazedeyken evimizin yandığını öğrendik"

Cenazedeyken konteyner yuvasıı yanan Davut Yeral, "Ben cenazeye gitmiştim. Cenazede kuran-ı kerim hatimi yapıyorduk. Eve geldiğimizde yangın çıktığını söylediler. 3 konteyner ve 3 çadır yandı. Beyaz eşyalar, televizyon her şeyimiz yandı. Allah'a şükür cana bir şey olmadı. Sadece gelinimin kolu kırıldı. Hastaneye gidip alçıya aldılar. Sağlık olsun. Allah hepimize afiyetler versin. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.