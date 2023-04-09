Depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 34 şahıs tutuklandı

Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman'da, depremzedelerin evlerine girerek hırsızlık yapan 159 şahıstan 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman'da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Az hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak olan evlerini depremden dolayı terk etmek zorunda kalarak çadır kentlerde, konteyner kentlerde kalan ya da Adıyaman'dan ayrılan depremzedelerin evlerini hırsızlar gözlerine kestirdi.

Depremzedelerin evlerine girerek gözlerine kestirdikleri her şeyi çalmaya çalışan şahısları yakalamak için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince çalışmalar yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 35 ikamet, 24 iş yeri, 27 açıktan hırsızlık, 5 motosiklet ve 12 diğer hırsızlık olayları olmak üzere 103 hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 159 şüpheli yakalandı. Polis merkezlerinde ifadeleri alınan şahıslar, daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. 63 günlük sürede yakalanan 159 şahıstan 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların ev ve iş yerlerinden çaldıkları malzemeler ise yeniden sahiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN