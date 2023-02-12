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"Depremzedelere yardım götürüyoruz" diyerek uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

'Depremzedelere yardım götürüyoruz' diyerek uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

Adana'da polis ekipleri, "Depremzedelere yardım götürüyoruz" bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda içinde depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşındığı öne sürülen bir kamyoneti durdurdu.

KÖPEKLER ARAMA YAPTI

Polis, kamyonette bulunan, M.K. (44) ve F.B.'den (37) şüphelenip araçta hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Polis, giyim ve gıda malzemeleri arasına gizlenmiş halde 178 pakette 107 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adana Emniyet Müdürlüğü Adana 3. Sayfa Haberler

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