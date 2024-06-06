Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu

Hatay'da yaşayan 17 yaşındaki Güngör, depremde enkazdan kurtulduktan sonra işe başladığı kuaförün sahibi tarafından istismar edildiğini söyleyerek yardım istemişti. Yayınladığı videoyla ülke gündemine oturan ve adamın tutuklanmasını isteyen genç kız, Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına katılarak yaşadıklarını anlattı. Yayına bağlanan iddiaların odağındaki kuaför sahibi ise asıl mağduru kendisi olduğunu söyledi.

"BELİME DOKUNUP ELİMİ TUTUYORDU"

Para kazanmak için işe girdiğini söyleyen Güngör, "İftiralara maruz kaldığım için video çekerek yaşadıklarımı anlattım. Hem açıktan okuyup hem de işe girdim. İstismardan önce bakışlar ve sözler başladı. İşe girdiğimde adam bana 'sende başka bir şey var, beni kendine çekiyorsun' dedi. Onu durduracak bir gücüm yoktu. Belime dokunuyordu, elimi tutuyordu. Beni her tek gördüğünde yanıma geliyordu. Ben de korktuğum ve utandığım için bir şey diyemiyordum. Beni sürekli tehdit ediyordu. 'Sana daha kötü şeyler yaparım, daha ileri giderim. Ailene zarar veririm' diye tehdit ettiği için işten çıkamadım. Bu hareketlerini sadece bana yapıyordu. Şikayetime rağmen serbest bırakıldı. Ben tutuklanmasını istiyorum" dedi.

"ARABADA GİDERKEN BENİ ÜSTÜNE ÇEKİP ÖPMEYE BAŞLADI"

İstismarın yaşandığı günü anlatan genç kız, "Ben işe dolmuşla gidip geliyordum ama o gün hava yağmurlu olduğu için beni kendisi bıraktı. Karanlık bir yola girdik ve yolu uzattı. Yan koltukta otururken beni bir anda üstüne aldı ve dudağımdan öpmeye başladı. Kendimi geri çektim ve beni eve bıraktı. Bunları benim doğum günümde yaptı. Yaşananlardan sonra canıma kıymayı düşündüm. Ben 17 yaşındayım o ise 33 yaşında. Evli ve 2 çocuğu var. Eşi yanında çalışmasına rağmen bunları yaptı" ifadelerini kullandı.

KUAFÖR SAHİBİ YAYINA BAĞLANDI: TEMİZ BİR AİLE BABASIYIM, İSTİSMAR ETMEDİM

İddiaların ardından kuaför yayına bağlanırken genç kız, annesi ve ağabeyi stüdyoyu terk etti. Yayına bağlanan kuaför ise kendisini şu sözlerle savundu: "Ben 21 yıldır kuaförlük yapıyorum. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Beni burada herkes tanır, saygın bir esnafımdır. Temiz bir aile babasıyım. Bahsi geçen şahsa cinsel istismarda bulunmadım. Taciz ve zorbalık söz konusu dahi olamaz. 3 Kasım 2023'ten beri tacize uğradığını iddia ediyor. Mayıs ayına kadar yanımda çalışmaya devam etti, benim onun ailesini tehdit ettiğimi söylüyor. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Benim bir ses kaydım olduğu söyleniyor ama o kayıtta kurgu var."

"ARAÇLA SEYİR HALİNDEYKEN BİR ANDA KUCAĞIMA GELDİ"

Bu kız 3 Kasım'dan bu yana yakınlaşması oldu. Kendisi yakınlaşmaya çalışıyordu ve ben onu seni işten çıkartırım diyerek uyardım. O da ağlayarak özür diledi. Bana yalvardığı günleri hatırlıyorum. Ben ve eşim de üzüldüğümüz için çalışmasına devam ettirdik. Çocuk olduğu için eşime söylemedim. Mutlu bir şekilde bizimle çalıştığı görüntüler de elimizde. Hiçbir elemanımızı tek başıma evine bırakmam. 3 Kasım günü geç saatlere kadar çalıştık. Kendisini eve bırakırken anlattığının tam tersi şekilde o benim üstüme geldi. Arabada bana öyle şeyler yapınca aracı kenara çekip kendisini uyardım. Sonra o benden özür diledi. Ben giderken yolu da uzatmadım. Keşke kamera kayıtları çıksa. Bana ilgisi vardı. Ben kendisine defalarca kez işten izin verdim ama kendisi kullanmak istemedi. Bir gün dükkanda çalışanlarıma herkes çıkabilir deyip tuvalete gittim. Çıktığımda sadece o dükkandaydı. Bir anda gelip sarılmaya ve cinsel anlamda bir şeyler yapmaya çalıştı. Ben de uzaklaştırınca 'ben yaptıklarımdan dolayı vicdanen rahat değilim, sen de bana yaklaştın. Eşine anlatacağım' dedi. Ben sonra onu eve bırakırken araçta ses kaydı almış."