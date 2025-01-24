Depremzede Ahmet'in Bisikleti Çalındı

Hatay'da konteyner kentte yaşayan depremzede 13 yaşındaki Ahmet Emin Yavaş'ın bisikleti çalındı. Bisikletini çalan hırsızlara çağrıda bulunan Ahmet, "Bisikletimi çalan hırsızlar lütfen bisikletimi getirsinler" dedi.

Antakya ilçesi Alahan Mahallesi'ndeki geçici yaşam merkezinde ailesiyle birlikte yaşayan depremzede Ahmet Emin Yavaş'ın bisikleti kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sabah konteynerin yanına gittiğinde bisikletinin çalındığını gören çocuk üzüntü yaşadı. Bisikletini çalan hırsızlara 'Bisikletimi çalan hırsızlar lütfen bisikletimi getirsinler' diye seslenen Ahmet, arkadaşlarıyla eskisi gibi bisiklet sürmek istiyor. Yavaş ailesi, olayın ardından durumu polis ekiplerine bildirdiklerini hırsızlıkla ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi.

"Arkadaşlarım bisiklet sürerken onlara bakıyorum"

Gece saatlerinde konteynerin önünden bisikleti çalınan Ahmet Emin Yavaş, "Ben arkadaşlarımla birlikte bisiklet sürecektim. Arkadaşımın hepsini çağırdım. Kendi bisikletimi almaya gittiğimde bisikletimin çalındığını gördüm. Bisikletimin çalınmasına üzüldüm. Polisi aradık. Bisikletimi aramaya başladım. Şu an bisikletim olmadığı için süremiyorum. Arkadaşlarımla bisiklet sürüyordum ama şimdi çalındığı için süremiyorum. Arkadaşlarım bisiklet sürerken onlara bakıyorum ve izliyorum. Bazen onların bisikletlerini alıp sürüyorum. Son zamanlarda burada da hırsızlık olayları çok oluyor. Hırsızların bisiklet çalmalarına çok üzülüyorum. Bisikletimi çalan hırsızlar lütfen bisikletimi getirsinler. Arkadaşlarımla tekrardan bisiklet sürmek istiyorum" dedi.

"Hırsızlardan bisikleti getirip yerine koymalarını istiyoruz"

Oğlunun bisikletini çalan hırsızlara seslenen baba Hasan Yavaş, "Çalınan bisiklet benim en küçük oğlumundu. Oğlum sürekli bisiklet sürerdi. Bisikletine şu araya koyduk. Buradan da hırsızı alıp götürmüş. Oğlum her zaman her havada sürerdi. Oğlum bisiklet sürmeyi çok severdi ama şimdi bisikletini alıp çaldılar. Oğlum artık bisikletsiz kaldı ve süremiyor. Hırsızlardan tekrardan bisikleti getirip yerine koymalarını istiyoruz. Bisiklet çalınma olayından dolayı üzülüyoruz. Polise şikayette bulunduk ve ifade verdik. Polis ekipleri kameraları inceleyecekler" ifadelerini kullandı. - HATAY