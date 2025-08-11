Depremin Korkusu Kediyi Kaçırdı

Depremin Korkusu Kediyi Kaçırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem anında bir kedi, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde korkarak uzaklaşıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremi hissederek kaçıp uzaklaşan bir kedi, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sındırgı'da 19.53'te meydana gelen deprem anında yaşananlar, Hisarcık Yenidoğan Mahallesi'ndeki Etikent sitesinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, depremden kısa süre önce ortaya çıkan bir sokak kedisinin depremin başlamasıyla bir süre bekleyip, depremin şiddetini arttırmasıyla koşarak uzaklaştığı görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi

Ameliyat öncesi, hastanın çalınmasını istediği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.