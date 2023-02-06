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7,4'lük deprem sonrası Hatay'daki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, sarsıntı sonrası Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı.

DEPREMLE BİRLİKTE PATLAMA VE YANGIN

Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.

YETKİLİLER DEVREDE

Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkhan 3. Sayfa Güncel Haberler

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