7,4'lük deprem sonrası Hatay'daki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, sarsıntı sonrası Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğalgaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı. DEPREMLE BİRLİKTE PATLAMA VE YANGIN Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti. YETKİLİLER DEVREDE Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkhan 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 7,4'lük deprem sonrası Hatay'daki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi - Haberler

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