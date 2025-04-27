Depreme Evde Oyun Oynarken Yakalanan Çocukların Korku Dolu Anları
Sultangazi'de evde futbol oynayan iki kardeş, 6.2'lik depreme yakalandı. Korku dolu anlarını cep telefonuyla kaydettikleri video, depremin etkisini gözler önüne serdi.
Depreme evde oyun oynarken yakalanan çocukların korku dolu anları kamerada
İSTANBUL - Sultangazi'de evde oyun oynadıkları sırada 6.2'lik depreme yakalanan iki kardeş, korku dolu anlar yaşadı. O anlar, oynadıkları oyunu kaydetmek istedikleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 23 Nisan günü Sultangazi'de meydana geldi. İki kardeş, Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2'lik depreme evde futbol oynarken yakalandı. Oyun oynadığı anları cep telefonuyla kayıt altına alan çocuklar, depremi hissettiklerinde korku dolu anlar yaşadı. Evde sarsıntı korkusunu yaşayan çocuklar çaresizce evin içinde koşuşurken, o anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.