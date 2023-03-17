Depremde yıkılan binanın enkazında cansız beden bulundu

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 60 yaşlarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine Bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımın yaşandığı Beşkonaklar Caddesinde ekipler tarafından yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.