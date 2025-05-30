Depremde ölenlerin altınlarını zimmetine geçiren eski polis hakkında dava açıldı

Adana'da depremde yıkılan binanın enkazından çıkan altınları, hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim ettikten sonra, "Savcılık geri istiyor, bütün altınlar toplandıktan sonra yeniden teslim edeceğiz" diyerek zimmetine geçirdiği tespit edilen eski polis memuru hakkında "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 11 aydan 31 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yıkılan binanın enkazından çıkartılan altınlar ise 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi'ne teslim edildi. Burada görevli polis memuru E.C. (30), binada hayatını kaybedenlerin yakınlarına altınları polis merkezinde güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek teslim etti.

"Altınlar eksik, geri verin" diyerek altınları aldı

İddiaya göre, bir süre sonra polis memuru E.C., altınları teslim ettiği kişileri arayıp, "Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemeyi yaptıktan sonra size geri teslim edeceğim" diyerek polis aracıyla evlerine gidip altınları geri aldı. Bu sırada altınları bozdurduğunu söyleyen Orhan Boncukluğu'na şüpheli E.C. bir de, "Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et" dedi. Boncukluoğlu da yeniden altın yaptırıp teslim aldı.

Altınlar gelmeyince aileler şüphelendi

Ancak bir süre sonra altınlar geri gelmedi, polis memuru da şüpheli cevaplar vermeye başladı. Mağdurlar, aynı apartmanda gelini ve 2 yeğenini kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı'ya ulaştı. Avukat Subaşı, polis memuru E.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak dönemin savcısı takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine avukat Subaşı, savcının verdiği takipsizlik kararı üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ve dönemin savcısının verdiği karar kaldırılıp soruşturma izni verildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

2 kez memurluktan çıkartıldı, istifa etti

Müfettişlerin incelemesi devam ederken E.C., polislikten istifa etti. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, E.C. hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verdi.

Devlet memurluğundan çıkarılan eski polisin, "koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirme" suçundan 9 yıl 6 aydan 22 yıl 5 aya, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıl 5 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu bulunan sanığın davası ilerleyen günlerde görülecek. - ADANA