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Depremde ağır hasar adlıktan sonra yıkılmayan okul tehlike saçıyor

Depremde ağır hasar adlıktan sonra yıkılmayan okul tehlike saçıyor
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Göltepe İlkokulu yıkılmadı. Çevredeki vatandaşlar, özellikle çocukların güvenliği için okulun bir an önce yıkılmasını talep ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde ağır hasar aldıktan sonra yıkılmayan okul binası tehlike saçıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Göltepe İlkokulu, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar aldı. Ağır hasar aldıktan sonra boşaltılan okulda yıkım çalışmaları ise bir türlü yapılmadı. Yıkım kararı verilmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmayan okul binası tehlike saçarken çevrede oturan vatandaşlar ise her an korku yaşadıklarını ve özellikle yakında bulunan bir oyun alanı nedeniyle çocuklarının canından endişe ettiklerini söyledi.

Okulun mevcut öğrencilerinin başka bir okulda taşımalı olarak eğitim gördüğü belirtilirken, ağır hasarlı okulun yıkılarak yerine yeni okul binası yapılması ve taşımalı eğitime son verilmesi gerektiği vurgulandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, bir an önce güvenlik tedbirlerinin alınmasını, hasar alan okul binasının yıkılmasını ve tehlikenin ortadan kalkmasını istedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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