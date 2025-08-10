Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binadan bir kişinin çıkarılma anları kameralara yansıdı.

Türkiye, Balıkesir'de meydana gelen depremle sarsıldı. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem çok sayıda kentte de hissedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin İstanbul, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa'da da hissedildiği bildirilirken; çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

"7 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ"

AFAD açıklamasında, "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı bildirildi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak 10 binanın yıkıldığı belirtirken; 4 kişinin de enkaz altından çıkarıldığını açıkladı.

Öte yandan bir kişinin enkaz altından çıkarıldığı anlar da kameralara yansıdı.