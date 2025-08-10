Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı

Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
Haber Videosu

Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken; bir kişinin enkaz altından çıkarıldığı anlar kameralarca kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binadan bir kişinin çıkarılma anları kameralara yansıdı.

Türkiye, Balıkesir'de meydana gelen depremle sarsıldı. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem çok sayıda kentte de hissedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin İstanbul, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa'da da hissedildiği bildirilirken; çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

"7 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ"

AFAD açıklamasında, "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı bildirildi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak 10 binanın yıkıldığı belirtirken; 4 kişinin de enkaz altından çıkarıldığını açıkladı.

Öte yandan bir kişinin enkaz altından çıkarıldığı anlar da kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor

Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞahin:

Devletimizi milletimizin afetlerden belalardan korusun inşallah kentsel dönüşüm artık rızaya bakmadan devlet gücü yaptırımıyla yapılmalı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe'den sezona sükseli başlangıç

3-0'lık net skor! Sezona bomba gibi başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.