Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu nasıl vicdansızlık! Depremzedeler için toplanan 25 ton gıda yardımını çalıp satmışlar

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanan 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeği çalıp satan 3 şüpheli tutuklandı. Piyasa değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerinin Mardin ve Batman'da 4 farklı depoya 5 farklı tır ile aktarıldığını tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.B. isimli müştekinin şikayeti doğrultusunda Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken piyasa değeri 1 milyon lira olan 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin ulaştırılması gereken yere gitmemesi üzerine çalışma başlattı.

Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Malzemelerin yüklendiği tırların gidiş istikametindeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bahse konu malzemelerin Mardin ve Batman'da 4 farklı depoya 5 farklı tır ile aktırıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, malzemeleri ele geçirirken, G.I., D.Ö., F.E.,O.İ., B.Ç. ve S.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar

3'Ü TUTUKLANDI

Ele geçirilen malzemeler müştekiye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ., B.Ç. ve B.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Mersin Deprem 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Adana001 Merkez:

Bunları vatana ihanet suçuyla yargılayıp TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ATIN

Cevap Yaz02Yayından Kaldır
Demet Alptekin:

Allah bu fırsatçıları o sakladıkları çaldıkları mallarla beraber enkaz altında bırakır insss...Hiç ibret alma yok nasıl bi yaratıksıniz siz yaaa...

Cevap Yaz16Yayından Kaldır
Dr.Kimbel:

Insanda vicdan ahlak olacak magdurlara yardim edecek yere cal sat cocuklarina yedir helalmi insafsiz ahlaksiz atin iceri 25 sene ahh nerde o hakim

Cevap Yaz19Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title