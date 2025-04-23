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Deprem Panik Yaratıp Bir Kişiyi Yaraladı
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İstanbul merkezli deprem, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de hissedildi. Paniğe kapılan bir kişi, üçüncü kattan atlayarak ağır yaralandı. Yetkililer, panik yapmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

İstanbul merkezli deprem Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de hissedildi. Deprem anında paniğe kapılan bir kişi üçüncü kattan atlayarak ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İstanbul'da yaşanan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası Türkmenistan uyruklu Hudayberdi Danayev, paniğe kapılarak yaşadığı binanın üçüncü katından atladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Danayev, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, şahsın hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, vatandaşları bu tür durumlarda paniğe kapılmamaları konusunda uyarırken, benzer olayların yaşanmaması için bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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