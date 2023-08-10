Deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi
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Deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.
Deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi
OSMANİYE - Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.
Merkez üssü Malatya Yeşilyurt'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Paniğe kapılan halk sokağa döküldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa