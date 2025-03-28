Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında soruşturma
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı

Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremi'nde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı'na ilişkin davada binanın müteahhitleri Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş Depremi'nde yıkılan Ebrar Apartmanı davasında binanın müteahhitleri Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Apartmanı H Blok davasında karar çıktı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar H.N. ve N.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

"SUÇSUZUM BİNAYLA BİR İLGİM YOK"

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Atilla Öz, suçsuz olduğunu, yıkılan binayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Öz, "Binayla ilgili benim bir ilgim yok, toplantılara katılmadım, hiçbir yerde imzam da yoktur bu nedenle beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tevfik Tepebaşı da suçsuz olduğunu, Ebrar Sitesi H Blok'un yapım süreciyle veya müteahhitliği ile alakalı herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Tutuksuz sanıklar N.K. ile H.N. ise mahkemeden beraat talebinde bulundu.

14 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'ü bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklar H.N, L.T. ve N.K.'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın yakalanamamış olmaları gerekçesiyle dosyalarının tefrik edilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 72 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi H Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArarat Arat:

72 cana karşılık 14 yıl üçte ikisini yatacaklar en fazla 5 yıl sonra özgürler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.