Üye Girişi
Haberler

Denizlili İş Adamı Yasin Cinkaya'nın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında kaybolan Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya'yı bulmak için denizden ve havadan yapılan arama çalışmaları beşinci günde de devam ediyor. İzmir ve İstanbul'dan gelecek olan dalgıç ekipleri ile deniz dibinden de arama yapılacak.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ama kendisine ulaşılamayan Denizlili iş adamı Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi Yasin Cinkaya'yı bulmak için denizden ve havadan arama çalışmaları beşinci günde de devam ederken, İzmir ve İstanbul'dan gelecek olan dalgıç ekipleri ile deniz dibinden de arama çalışması yapılacak.

Doğaltaş sektöründe birçok ülkeye ihracat yapan Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi, evli ve iki çocuk babası Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya (47), FBR isimli teknesi ile 14 Aralık tarihinde Didim'den denize açıldı. Cinkaya'nın yat limanına geri dönmemesi üzerine ailesi telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı ama başarılı olamayıp güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Cinkaya'nın teknesinin Eşek Adası yakınlarında olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemede teknenin boş olduğunu, Cinkaya'nın telefonunun ve eşyalarının teknede olduğunu belirledi. Cinkaya'ya ait tekne Sahil Güvenlik ekiplerince sahile çekildi.

"İzmir ve İstanbul'dan özel ekip gelecek"

Ünlü iş adamı Cinkaya için denizden Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıç adamlar tarafından arama yapılırken, havadan da arama çalışmaları sürüyor. Aramaların beşinci gününde Cinkaya'ya ulaşılamazken, İzmir ve İstanbul'dan gelecek dalgıç ekiplerinin deniz dibinde de arama çalışması gerçekleştireceği belirtildi. Ekipler şimdiye kadar Eşek Adası etrafındaki arama çalışmalarından sonuç alamazken, arama alanının genişletildiği, çalışmalara bölgedeki balıkçı teknelerinin de destek vereceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Aydın İzmir Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title