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Denizli Valiliği'nden Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Silahlı Saldırı Açıklaması

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Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeterya kısmında yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı. 7 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeterya kısmında yaşanan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Denizli Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "01 Mart 2024 günü saat 16.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeterya kısmında, ilimizde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının sahibi ve yanında bulunan şahıslar, hasta ziyareti için kafeteryada bulunduğu esnada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından rastgele tabanca ile ateş açılması sonucu bahse konu işletme sahibi ve yanında bulunan 6 kişi yaralanmış olup, yaralı şahısların tedavileri PAÜ Hastanesinde yapılmaktadır. Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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