Denizli Serinhisar'da domates yüklü tır otomobille çarpıştı; 1 kişi öldü, 2 yaralandı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde domates yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yassıhüyük Mahallesi'nde, Acıpayam-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, domates yüklü tır ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Celal Ö., eşi Sultan Ö. ve arka koltukta bulunan Havana Kural araç içerisinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Havana Kural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Celal Ö. ve eşi Sultan Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Havana Kural'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı