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Denizli Pamukkale'de tanker yangını söndürüldü, 3 tankerde hasar oluştu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapan tankerde çıkan yangın, itfaiyenin köpüklü müdahalesiyle söndürüldü. Patlamada tanker ikiye bölünürken istasyonda bulunan 3 tankerde büyük hasar oluştu, soğutma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapan tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Olay, Bağbaşı Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt yüklü tankerde, istasyonun deposuna yakıt boşalttığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle parlama meydana geldi. Ardından meydana gelen patlamada tanker ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanın söndürme köpüğü müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yanan 3 tankerin soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. İstasyonda bulunan 3 tankerde büyük hasar meydana geldi. Denizli-Acıpayam Bulvarında trafik soğutma çalışmalarına başlanılmasıyla birlikte normale döndürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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