Denizli Orman Yangınında Tutuşmalar Devam Ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangını sonrası alevler kontrol altına alınsa da bölgede ara ara tutuşmalar yaşanıyor. Ekipler, yeni yangınların çıkmaması için müdahalelerini sürdürüyor.

Denizli orman yangını sonrası ara ara tutuşmaların devam ettiği orman sahasında ekipleri anında müdahaleler ile tedbiri elden bırakmıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonucu günler sonra kontrol altına alınabilmişti. Yangının üzerinden günler geçmesine rağmen yangın bölgesinde ara ara tütme ve tutuşmalar devam ediyor. Bölgede bulunan kömür ocaklarında yaşanan tutuşmaların yeni bir yangına yol açmaması için Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede teyakkuzda bekliyor. Tutuşmaların yaşandığı bölgelere arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
