Denizli'nin Çivril İlçesinde Otluk Alanda Yangın Çıktı

Denizli'nin Çivril İlçesinde Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde Irgıllı Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, ekiplerin kontrol altına alma çabalarıyla söndürülmeye çalışılıyor. Yangına müdahale için Çivril ve Çal ilçelerinden ekipler sevk edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

Denizli'nin Çivril ilçesi Irgıllı Mahallesinde, otluk alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangını söndürmek için Çivril ve Çal ilçelerinden ekipler sevk edildi. Yangına kontrol altına almak için Çivril Orman İşletme Şefliğinden 1 arazöz, Çal Orman İşletme Müdürlüğünde 1 arazöz, 1 kepçe, 1 greydar olmak üzere toplamda 10 personel sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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