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Denizli'nin Çivril ilçesinde kurt saldırısında 22 koyundan 10'u telef oldu

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Denizli'nin Çivril ilçesinde kurt saldırısında 22 koyundan 10'u telef oldu
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Denizli'nin Çivril ilçesinde Gürpınar Mahallesi'nde kurt saldırısına uğrayan 22 koyundan 10'u telef oldu. Koyun sahibi maddi zarar görürken çobanın müdahalesiyle sürüdeki diğer koyunlar kurtarıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan kurt saldırısı, küçükbaş hayvan yetiştiricisini mağdur ederken, 22 koyundan 10'u telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi Akdere mevkiinde Osman Erhan'a ait 22 koyun, otlamaları amacıyla Serkan Oğuz'un ceviz bahçesine bırakıldı. Bahçede yayılan koyunlara bir süre sonra kurt saldırdı. Saldırıyı fark eden çoban Şahin Erdoğan, kurda müdahale ederek sürüden uzaklaştırdı. Olayın ardından yapılan kontrolde 10 koyunun telef olduğu belirlendi.

Yaşanan saldırı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan koyun sahibi Osman Erhan, önemli ölçüde maddi zarara uğradı. Şahin Erdoğan'ın müdahalesi sayesinde ise sürüdeki diğer koyunların kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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