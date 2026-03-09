Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DENİZLİ BU SEFER 4.1 İLE SALLANDI

Denizli, sabahtan bu yana sallanmaya devam ediyor. Buldan ilçesinde saat 20.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

SABAH 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlarda korku ve panik yaratan deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı. Sarsıntı ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

OKUL VE HASTANELER BOŞALTILDI

Deprem nedeniyle haftanın ilk gün yoğunluğu yaşanan başta hastaneler ve okullar olmak üzere büyük korku ve panik yaşandı. Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD'dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı.

Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Şu ana kadar olumsuz her hangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi.

PROF. DR. BEKTAŞ: BU DEPREM SÜRPRİZ DEĞİLDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş 5.1'lik depremi değerlendirdi. Sarsıntının sürpriz olmadığını söyleyen deprem uzmanı şu ifadeleri kullandı:

"Uşak Fay Bloğu- Deprem kümesi üzerinde gelişen sürpriz olmayan bir depremdir. Deprem 1969 M6,5 Alaşehir depremin güneydoğuya yaptığı stres transferi sonucu gelişmiş olmalı. Bu deprem kümesinin zamanla stres transferiyle daha da büyümesi söz konusudur."