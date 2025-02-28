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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Çatı Katında Yangın

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Çatı Katında Yangın
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı, ancak evde maddi hasar oluştu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 2 katlı evin çatı katında başlayan yangın gökyüzünü dumanlar ile kapladı. Yangın itfaiye ekipler tarafından kontrol altına alınırken mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol etmek için yoğun çaba harcadı. Yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu 2 katlı evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken 2. katında ve evin yanında bulunan tek katlı evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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