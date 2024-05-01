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Denizli, Muğla ve Burdur'da Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan Şebeke Çökertildi

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Denizli merkezli olarak Muğla ve Burdur illerinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sahte ilanlar ve yabancılar adına kayıtlarla dolandırıcılık yapan 14 kişilik suç şebekesi çökertildi.

Denizli merkezli olarak Muğla ve Burdur illerinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sahte ilanlar ve yabancılar adına kayıtlarla dolandırıcılık yapan 14 kişilik suç şebekesi çökertildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarının önlemesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda sahte ilanlarla ağlarına düşürdükleri kişileri mağdur eden bir şebeke çökertildi. Şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları ve çeşitli internet sitelerine kiralık evi elektrikli motor ve ATV ilanları vererek, ürün almak ya da kiralamak isteyen kişilerle iletişime geçtikleri, akabinde yabancı şahıslar adına kayıtlı çeşitli GSM numaraları üzerinden irtibat kurdukları, paraların banka hesaplarına yatırılması sonrasında telefon ve sosyal medya hesaplarının kapatılarak vatandaşları dolandırdıkları, bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yeterli bilgi ve delillere ulaşılmasının ardından şebekenin çökertilmesi için Denizli merkezli olarak Muğla ve Burdur illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 14 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerinde suçtan elde edilen para ve suç aletleri ele geçirilen şüpheliler, Denizli Adliyesine sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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