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Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden Çekiliş Dolandırıcılığı Uyarısı

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden Çekiliş Dolandırıcılığı Uyarısı
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Denizli Emniyet Müdürlüğü, artan çekiliş dolandırıcılığı vakalarına karşı vatandaşları uyararak, sahte mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Emniyet yetkilileri, kişisel bilgilerin korunması ve şüpheli durumların yetkililere bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda artan "çekiliş dolandırıcılığı" vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Müdürlüğün hazırladığı bilgilendirme afişinde, sahte çekiliş mesajlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Dolandırıcıların "Tebrikler, çekilişle ödül kazandınız" gibi ifadelerle vatandaşları tuzaklarına çektiği belirtilen uyarıda, bu tür mesajlarla form doldurulmasının veya linklere tıklanmasının istenildiği ifade edildi. Bu yöntemle vatandaşların kişisel bilgileri ve banka hesaplarının hedef alındığı açıklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Uyarıda "Mutlaka resmi uygulamalar veya internet sitelerinden doğrulayın" ifadelerine yer verildi. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden gelen bu tür içeriklere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Emniyet yetkilileri, siber dolandırıcılık yöntemlerinin giderek arttığını ve vatandaşların bilinçli hareket etmesinin önem taşıdığını ifade etti. Herhangi bir ödül ya da hediye kazandığına dair şüpheli bir mesaj alan kişilerin durumu hemen yetkililere bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı önlemleri artırırken, vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda, sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden düzenli uyarılar yapılıyor. Emniyet yetkilileri, dolandırıcılık mağduru olmamak için vatandaşlardan gelen uyarıları dikkate almalarını ve şüpheli durumlarda emniyet birimlerine bilgi vermelerini istedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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